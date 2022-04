Targul de Pasti de la Arad, editia 2022

Primaria Municipiului Arad prin Centrul Municipal de Cultura Arad va organiza, in perioada 15 aprilie - 1 mai 2022, o noua editie a Targului de Pasti.Acesta se va desfasura in Parcul "Mihai Eminescu", unde vor expune si vor vinde produse mesteri populari, artisti plastici ce realizeaza si comercializeaza produse handmade si de arta mestesugareasca, in special specifice sarbatorilor pascale: oua incondeiate, icoane pe sticla si lemn, sculpturi in lemn si piatra, aranjamente florale, obiecte ... citeste toata stirea