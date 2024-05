Targul Florilor si Festivalul Familiei la Consiliul Judetean Arad

Doua evenimente de anvergura vor avea loc la Consiliul Judetean Arad in perioada 24 - 26 mai.TARGUL FLORILOR la Consiliul Judetean AradOrganizarea de targuri a devenit deja traditie la nivelul Consiliului Judetean Arad. In ultimii doi ani institutia a organizat zeci de astfel de evenimente, unele dintre ele in parteneriat cu Camera de Comert si Industrie Arad, cu scopul de a promova producatorii din judetul Arad, care isi pot astfel vinde produsele in casutele amplasate platoul Consiliului ... citește toată știrea