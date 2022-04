TARGUL SARBATORILOR PASCALE LA LICEUL ,, SEVER BOCU" LIPOVA

~ Un obiect cumparat, un copil ajutat! ~Sub aceasta deviza, in perioada 12.04.2022-13.04.2022, Liceul ,,Sever Bocu" Lipova, a organizat Targul Caritabil de Paste, banii fiind donati unor copii cu probleme de sanatate din cadrul liceului.Conducerea unitatii de invatamant, a hotarat sa angreneze atat elevii, cat si o parte dintre profesori, in vederea organizarii acestui eveniment, care sa aiba ca scop intr-ajutorarea semenilor.,,Vazand atat de multe probleme in jurul nostru, atatea neajunsuri ... citeste toata stirea