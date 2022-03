Tartan pentru locurile de joaca din municipiu; Primaria investeste noua milioane de lei pentru siguranta celor mici (FOTO)

Pentru protectia copiilor care frecventeaza locurile de joaca amenajate in municipiu, Primaria Arad prin Directia Tehnica a demarat lucrarile de amenajare a suprafetelor de joc cu pardoseala cauciucata de tip tartan. Pana in 20 aprilie, constructorul contractat de municipalitate este in cartierul Micalaca la cele 17 spatii destinate celor mici din totalul celor 70, inventariate la nivelul municipiului.Investitia este considerata de municipalitate o necesitate, in conditiile in care in prezent ... citeste toata stirea