Taxele locale CRESC! Nicolae Ciuca: "Am decis in coalitie" - Impozitul pe cladiri s-ar putea dubla de anul viitor

Impozitul pe cladiri s-ar putea dubla de anul viitor. Coalitia a renuntat la calcularea taxelor pe proprietate in functie de grila notariala, asa cum anuntase initial. In schimb, senatorii pregatesc o modificare la Codul fiscal prin care primarii pot majora taxele locale cu 50%. Ministrul Finantelor sustine ca romanii cu venituri mici nu vor fi afectati de aceste cresteri."Vechea formula din codul fiscal prevedea o serie intreaga de demersuri tehnice. Ridicarea nivelului de impozit in functie ... citeste toata stirea