Un sofer care conducea un autoturism in regim de taxi a fost prins la volan dupa ce a consumat cannabis.Politistii orasului Lipova au depistat in trafic, in seara zilei de 17 februarie 2022, un tanar de 26 de ani, din localitate, in timp ce conducea un autoturism in regim de taxi.Testarea cu ... citeste toata stirea