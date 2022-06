Teatrul Clasic "Ioan Slavici" Arad incheie stagiunea cu teatru si... sport

Final de stagiune inedit! Teatrul Clasic "Ioan Slavici" Arad incheie sezonul teatral 2021 - 2022 cu un eveniment amplu in care se vor intalni artele si... sportul. "DiverTS show", care are loc joi, 30 iunie, incepand cu ora 17.00, in Parcul "Avram Iancu", este un eveniment in care publicul va putea urmari deopotriva spectacole de teatru, minirecitaluri muzicale, momente artistice dedicate celor mici, dar si... demonstratii sportive."Daca spun "O minte sanatoasa, intr-un corp sanatos" poate ... citeste toata stirea