Un nou sezon teatral sta sa inceapa la Arad. Sambata, 9 septembrie 2023, de la ora 19.00, reluam programul de spectacole cu o intalnire speciala: "One (Wo) Man Show" cu si de Zoltan Lovas. O zi mai tarziu, sala Studio gazduieste, tot de la 7 seara, ,,Familia Tot" de Orkeny Istvan, in regia Sanzianei Stiocan.Deschiderea oficiala a stagiunii 2023/2024 are loc insa, in 17 septembrie, cu o premiera, un spectacol muzical intitulat ,,We go together - Best of Musicals".Iata care este intreg ... citeste toata stirea