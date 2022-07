Tehnologie noua pentru construirea cladirii UPU

Iustin Cionca, presedintele Consiliului Judetean Arad, sustine ca tehnologia folosita pentru construirea noii cladiri a Unitatii de Primire Urgente din cadrul Spitalului Clinic Judetean este una noua, folosita pentru prima data in Arad."Folosim o tehnologie noua, pentru prima oara in Arad, la construirea cladirii Unitatii de Primiri Urgente de la Spitalul Judetean. Lucrarea este finantata, ca de obicei, de Consiliul Judetean Arad. Montam in pamant 100 de stalpi din armatura, pe care ii umplem ... citeste toata stirea