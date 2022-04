Telefonul pliabil Vivo X Fold a fost anuntat, are procesor de ultima generatie

Stim despre primul pliabil al lui Vivo, numit X Fold, de ceva vreme, datorita mai multor zvonuri din ultimul timp. Ziua cea mare a sosit, in sfarsit compania a lansat modelul pliabil in China, alaturi de tableta Vivo Pad si smartphone-ul Vivo X Note. Cumva acest Vivo X Fold este oarecum intrigant, este un telefon pliabil plin de caracteristici, dar va fi lansat doar in China.Noul pliabil parcurge traseul mult mai cunoscutului Samsung Galaxy Z Fold 3, prezentand un ecran tip smartphone la ... citeste toata stirea