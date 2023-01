Telefonul Varstnicului - Varstnicii nu au acces la informatii esentiale pentru ei | Topul nevoilor seniorilor la Telefonul Varstnicului 2022

Varstnicii nu au acces la informatii esentiale pentru eiTopul nevoilor seniorilor care au apelat Telefonul Varstnicului in 2022-, Peste 13.000 de convorbiri telefonice inregistrate la Telefonul Varstnicului in 2022-, 2.500 de apelati unici/noi la Telefonul Varstnicului pentru indrumare si consiliere-, 59% din apelanti locuiesc singuri, iar 50% sunt din mediul rural sau orase mici-, Accesul la informatii si sprijinul practic - primele dintre nevoile exprimate9 ianuarie 2023 In 2022, ... citeste toata stirea