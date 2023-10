Tenorul Stefan von Korch canta din nou in Romania, in Carmina Burana, pe 24 noiembrie laFilarmonica Oltenia din CraiovaDupa o vara in care a concertat in 27 de orase din China si a popularizat repertoriul liric romanesc inGermania, tenorul Stefan von Korch revine in atentia publicului din Romania, in una din lucrarilevocal-simfonice in care impresioneaza foarte frecvent audienta: Carmina Burana.Despre lucrarea in care va canta la Craiova, Stefan von Korch spune: "Carmina Burana este ... citeste toata stirea