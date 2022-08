Tensiuni in Asia de Sud-Est. China a inconjurat Taiwanul si a tras cu rachete balistice. Turistii au asistat incremeniti

China pare sa fie mai multe decat hotarata sa faca din Taiwan ce a facut Rusia din Crimeea, in 2014. Armata chineza a inconjurat mica insula si a inceput exercitii militare cu munitie de razboi.Armata chineza a tras joi proiectile neidentificate catre stramtoarea Taiwan, la scurt timp dupa debutul unor importante exercitii militare in jurul insulei Taiwan, revendicata de Beijing, transmit AFP si Reuters.In Pingtan, o insula chineza situata in apropiere de manevrele militare in desfasurare, ... citeste toata stirea