Tensiuni pe Flancul Estic. Rusia a inconjurat Ucraina din trei parti

Criza totala la granita Romaniei! Joe Biden este asteptat la Kiev in urmatoarele zile pentru a arata sprijinul Washingtonului in fata unei invazii ruse. Armata lui Putin a inconjurat Ucraina din trei parti si este la un pas de ataca Ucraina in doar cateva ore. Dupa Statele Unite ale Americii, si Canada isi retrage militarii din Ucraina.Presedintele Joe Biden a vorbit la telefon cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, la o zi dupa ce seful Casei Albe a avut o discutie telefonica cu ... citeste toata stirea