In luna mai, spectacolele de teatru isi vor face loc, fara doar si poate, in agendele aradenilor. Si asta pentru ca oferta Teatrului Clasic "Ioan Slavici Arad este una extrem de tentanta. Primul spectacol al lunii - ,,Varful aisbergului" de Antonio Tabares - are loc in 4 mai, de la ora 19.00, in Sala Mare. Doua zile mai tarziu, in 6 mai, Sala Studio gazduieste o montare semnata de regizorul Vlad Massaci: ,,Iubirea la oameni" de Dmitri Bogoslavski. Prima saptamana a lunii se incheie cu ... citeste toata stirea