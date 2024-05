Tentativa de omor la Simand. L-a lovit in repetate randuri cu un obiect contondent

La nivelul Parchetului de pe langa Tribunalul Arad se efectueaza cercetari fata de un inculpat in varsta de 38 ani cu privire la savarsirea infractiunii de tentativa la omor.In data de 07.05.2024, in jurul orelor 04,00, in timp ce se aflau in fata unui restaurant din comuna Simand, pe fondul unui conflict spontan, inculpatul R.F. l-a lovit in zona capului cu un obiect contondent pe persoana ... citește toată știrea