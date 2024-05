Teodor Cilan "UAV va sprijini intotdeauna invatamantul preuniversitar"

La finele saptamanii trecute la Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad a avut loc Conferinta internationala "Asigurarea egalitatii de sanse prin management educational si servicii de asistenta psihopedagogica in contextul provocarilor actuale" editia a VI-a, organizata de CJRAE Arad in parteneriat cu UAV.La deschiderea evenimentului au participat presedintele CJA Arad, Iustin Cionca, rectorul UAV, Teodor Cilan, prorectorul UAV, Ovidiu Toderici, inspectorul scolar general Marius Gondor si ... citește toată știrea