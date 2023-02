Teodora Ciunta ramane in arest la domiciliu

TIMISOARA. Aradeanca Teodora Ciunta, cea care a inselat mai multi aradeni, promitandu-le locuri de munca la stat contra unor sume de bani, ramane in arest la domiciliu. In data de 7 februarie, judecatorii Tribunalului Timis au decis ca femeia sa fie cercetata sub aceasta masura preventiva. Procurorii DNA Timisoara, care au instrumentat dosarul, nu au fost, insa, multumiti de decizia instantei, asa ca au contestat-o la Curtea de Apel Timisoara. O saptamana mai tarziu, in 14 februarie, ... citeste toata stirea