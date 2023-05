Terapia Bowen reprezinta o tehnica terapeutica non-invaziva, ce se bazeaza pe aplicarea unor miscari usoare in diferite zone ale corpului. Aceasta este efectuata de catre un terapeut specializat in terapia Bowen si este utilizata pentru ameliorarea durerilor si disconfortului, fiind potrivita pentru toate categoriile de varsta.Ce presupune terapia Bowen?Terapia Bowen este o metoda holistica, asemanatoare masajului, ce vizeaza stimularea fibrelor nervoase si a receptorilor implicati in ... citeste toata stirea