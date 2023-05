Terapia Holistica reprezinta o abordare medicala si terapeutica ce se bazeaza pe doua principii fundamentale: omul este o entitate complexa alcatuita din minte, spirit si corp, iar fiecare fiinta vie poseda energie vitala. Aceasta energie vitala poate fi denumita in diverse moduri, in functie de conceptul spiritual in care este incadrata - QI in medicina chineza, KI in Reiki, PRANA in budism sau LUMINA in crestinism.Terapia Holistica priveste pacientul in intregul sau, incluzand toate ... citeste toata stirea