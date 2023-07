In aceasta saptamana, la Teatrul de Vara Ethos se va juca super comedia "Terapie in 3", regizata de Radu Gabriel.Miercuri, 26 iulie, de la ora 20.00, pe scena din curtea Centrului Cultural Judetean Arad vor urca actorii Luminita Bucur, Oleg Apostol si Maria Radu, un trio de succes, care mereu starneste hohote de ras, un trio care face... terapie prin comedie!SinopsisO sotie nefericita, un sot indecis si un psiholog nonconformist - reteta pentru a salva o casnicie! "Terapie in 3" este o ... citeste toata stirea