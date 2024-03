Terasa unui local din municipiu a luat foc

In aceasta noapte, in jurul orei 02:30, pompierii militari aradeni au fost solicitati sa intervina pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit la terasa unei societati comerciale aflata pe soseaua de centura a municipiului Arad, in apropierea cartierului Gradiste.Pentru misiune au fost alocate forte si mijloace din cadrul Detasamentului de Pompieri Arad cu doua autospeciale de stingere, o autospeciala de interventie si salvare de la inaltimi si o ambulanta SMURD.La sosirea ... citește toată știrea