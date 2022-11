Teren de sport si locuri de joaca la Liceul Special "Sfanta Maria"

In anul serbarii centenarului, Liceul Special "Sfanta Maria" deruleaza o serie de proiecte necesare pentru functionarea institutiei. In aceasta perioada, se afla in derulare un proiect ce vizeaza amenajarea unui teren de sport si a unor locuri de joaca. Astazi, prin votul consilierilor judeteni, s-a facut un nou pas in realizarea acestui proiect. Consiliul Judetean a preluat terenul pe care se va realiza investitia. Urmeaza ca terenul sa fie eliberat, constructiile existente sa fie demolate si ... citeste toata stirea