THE BRIDGE BIO DESERT - O GUSTARE DELICIOASA SI PLINA DE VITAMINE

Alege sa ai grija de sanatatea si frumusetea ta consumand produse BIO!Iti recomandam DESERTURILE DIN OREZ SAU OVAZ DE LA THE BRIDGE cu ciocolata sau vanilie pentru ca sunt alegerea ideala de gustare pentru acele zile cand ti-e pofta de ceva dulce si iti doresti un desert simplu, gustos si VEGAN. Desertul de la THE BRIDGE este asemanator unei budinci, fiind un produs hranitor, cu gust delicios si in acelasi timp extrem de sanatos.FARA GLUTEN, FARA LACTOZA si bineinteles fara colesterol, ... citeste toata stirea