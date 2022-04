Tichete de cresa 2022, vesti bune pentru milioane de romani. Decizia de majorare a aparut in Monitorul Oficial

Valoarea tichetelor de cresa au fost majorate, conform unui ordin publicat in Monitorul oficial. Noua suma se va aplica din aprilie pana in septembrie 2022.Tichete de cresa 2022. Valoarea tichetelor de cresa a urcat cu 30 de lei, la 520 lei, conform unui ordin publicat in Monitorul oficial. Noua suma se va aplica din aprilie pana in septembrie 2022. Tichetele de cresa reprezinta avantaje salariale, sunt impozabile, dar nu se cuprind in baza de impozitare lunara a contributiilor sociale ... citeste toata stirea