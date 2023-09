"Tigru" (r. Andrei Tanase), un film inspirat din povestea tigrului care a evadat de la Gradina Zoologica din Sibiu, in 2011, cu Catalina Moga, Paul Ipate si Alex Velea printre actori, va avea premiera in cinematografele din tara.La Arad, filmul va fi proiectat la Cinematograful "Arta", in 29 septembrie 2023, de la ora 19:00.Accesul va fi gratuit, in limita locurilor disponibile.Ratingul filmului este N-15 (Nerecomandat minorilor cu varste mai mici de 15 ani).Evenimentele de la ... citeste toata stirea