Timp de o ora se suspenda circulatia tramvaielor pe tronsonul Podgoria - Piata Romana

Primaria Municipiului Arad, in colaborare cu Compania de Transport Public Arad, anunta publicul calator ca, in data de 20.09.2024, in intervalul orar 20:30 -21:30, cu ocazia evenimentului Retragere cu torte din cadrul manifestarilor de comemorare a eroilor de la Paulis se intrerupe circulatia tramvaielor pe tronson Podgoria - Piata Romana.Urmare a acestui fapt, vor avea loc ... citește toată știrea