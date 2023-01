Tineri din Arad, arestati pentru talharie

Politistii Sectiei 1 Vlaicu Arad au fost sesizati, in ziua de 7 ianuarie 2022, despre o talharie savarsita pe raza municipiului. Din cercetari, a reiesit ca persoana vatamata, in timp ce se deplasa cu bicicleta pe strada Orfeu, din cartierul Bujac, ar fi fost deposedata, prin violenta, de o geanta cu 3.000 de lei si doua telefoane mobile.Ulterior identificarii persoanelor banuite, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Arad, au fost puse in aplicare ... citeste toata stirea