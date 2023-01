Tinerii care au omorat un batran de 87 de ani, in Vlaicu, trimisi in judecata

ARAD. In noaptea de 10 spre 11 iulie, trei tineri cu varste cuprinse intre 18 si 20 de ani au patruns in apartamentul (n.r. amplasat la parterul unui bloc) unui barbat in varsta de 87 de ani, pe care il cunosteau si despre care stiau ca are bani, cu scopul de a fura bunuri si bani. Nesansa batranului a fost ca s-a trezit, auzind galagie in apartament, si a inceput sa tipe in momentul in care a vazut hotii. Cei trei au tabarat cu pumnii si picioarele pe barbat, omorandu-l in bataie. Cadavrul ... citeste toata stirea