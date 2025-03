Tiroidita Subacuta: Cauze, Simptome si Tratament

Ce este tiroidita subacuta?Tiroidita subacuta este o inflamatie a glandei tiroide care apare de obicei dupa o infectie virala. Desi aceasta poate afecta orice persoana, este mai frecventa in randul femeilor, in special intre 30 si 50 de ani. Cunoscuta si sub denumirea de tiroidita de Quervain, aceasta afectiune se caracterizeaza prin inflamatia dureroasa a tiroidei, ceea ce poate duce la o functionare anormala a glandei.Cauzele tiroiditei subacuteTiroidita subacuta este, de obicei, asociata ... citește toată știrea