Inceput de toamna cu aspect de vara, cu temperaturi blande si vreme in general frumoasa. Mercurul va urca in termometre, maximele depasind normalelel perioadei, anunta ANM, in estimarea evolutiei valorilor termice si a precipitatiilor pentru urmatoarele 4 saptamani.Saptamana 04.09.2023 - 11.09.2023- Valorile termice vor fi usor mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, local in regiunile vestice, centrale, sudice si sudestice, iar in rest vor fi apropiate de cele normale ... citeste toata stirea