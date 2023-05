Daca te afli in cautarea unor metode naturale si sanatoase pentru a pierde in greutate, sucurile din legume pot fi o alegere excelenta. Acestea sunt bogate in nutrienti si antioxidanti, insa au un continut caloric scazut si te pot ajuta sa iti suprime apetitul si sa iti imbunatatesti digestia. Iata 5 retete delicioase de sucuri din legume pentru slabit:Suc verde cu spanac si castraveteAcest suc este o sursa excelenta de fibre alimentare, antioxidanti si minerale esentiale pentru organism. ... citeste toata stirea