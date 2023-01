Topul celor mai mari pensii din Arad

ARAD.Daca la inceput de 2022 mai aveam si un pilot ratacit in clasamentul celor mai bogati zece pensionari aradeni, finalul de an ne-a adus in prim plan un Top 10 ocupat exclusiv de magistrati.Cea mai mare pensie din judetul Arad este de 29.130 de lei brut, respectiv 24.155 de lei net. Potrivit Casei Judetene de Pensii, beneficiarul ei este un magistrat in varsta de 63 de ani. Asadar, acesta incaseaza, luna de luna, aproape 5.000 de euro. Altfel spus, pensia sa ede17 ori mai mare decat ... citeste toata stirea