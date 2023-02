Topul imaginatiei: cu camioneta bagata-n TIR si ale "mici obiecte" aduse din Irlanda (FOTO)

Comisarii Garzii de Mediu care asigura permanenta la Punctul de Trecere al Frontierei Nadlac 2 au facut, ieri, o descoperire interesanta. Un TIR care incerca sa intre in tara transporta in remorca o camioneta si alte obiecte care nu puteau fi lasate sa intre in tara. Cat priveste destinatarul, acesta era din judetul Arad, nu de prin alte parti ale Romaniei, cum se intampla de obicei pana acum."Concluzia cercetarilor dnei. Chiam Heng Keng profesor de psihologie de la Universitatea din Malaya - ... citeste toata stirea