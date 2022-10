Tot ceea ce trebuie sa stiti despre AJUTORUL privind INCALZIREA LOCUINTEI

Primaria anunta ca incepand din 17 octombrie incep sa se preia cereri pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei in perioada sezonului rece noiembrie 2022 - martie 2023 si a suplimentului pentru energie. Cererile vor putea fi depuse in cinci locuri din municipiu.In cele ce urmeaza va prezentam metodologia de acordare, in municipiului Arad, a ajutorului privind incalzirea locuintei in sezonul rece noiembrie 2022 - martie 2023 si a suplimentului pentru energie, asa cum ne-a fost ... citeste toata stirea