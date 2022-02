Toti romanii trebuie sa aiba grija la FACTURI! Furnizorul de gaze poate cere inapoi compensarea acordata in facturile trecute!

Facturile de gaze dau mari batai de cap romanilor. In ultima vreme, au aparut cazuri in care furnizorii cer inapoi clientilor casnici reducerile din compensare pe care le-au acordat in lunile trecute.Toti romanii trebuie sa aiba grija la FACTURI! Un roman s-a trezit cu "ajustarea compensarii" in ultimele facturi. Acestuia i s-a cerut returnarea sumelor primite drept compensare in lunile trecute in facturi.Incepand cu 1 noiembrie este intrata in vigoare legea de compensare a facturilor de gaze ... citeste toata stirea