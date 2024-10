Pentru a marca Ziua Patrimoniului Cultural Imaterial, 17 octombrie 2024, incepand cu orele 13.00, la Biblioteca Judeteana "Alexandru D. Xenopol" Arad vor avea loc o serie de activitati culturale grupate sub genericul "Traditii, folclor si cuvant scris de Ziua Patrimoniului Cultural Imaterial" menite sa puna in valoare si sa evidentieze frumusetea traditiilor populare pe meleagurile aradene.Ziua Patrimoniului Cultural Imaterial, instituita in anul 2013 si in Romania, este celebrata anual in ... citește toată știrea