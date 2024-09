Trafic restrictionat pe DN7, din cauza aluviunilor aflate pe carosabil

In aceasta dimineata, traficul s-a desfasurat pe DN7, la Lipova, pe un singur fir alternativ, din cauza aluviunilor aduse de pe versanti."In judetul Arad, din cauza aluviunilor aduse pe carosabil, traficul auto se desfasoara pe un singur fir, alternativ, prin dirijarea politiei, pe DN 7, in zona localitatii Lipova. Se estimeaza reluarea circulatiei in jurul ... citește toată știrea