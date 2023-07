Politistii de frontiera de la PTF Nadlac II au descoperit, la intrare in tara, intr-un microbuz condus de un cetatean bulgar, noua arme ascunse sub bancheta mijlocului de transport. Se fac cercetari pentru nerespectarea regimului armelor si munitiilor.Azi noapte, in jurul orei 23:50, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, pe sensul de intrare in tara, un cetatean bulgar, sofer al unui microbuz inmatriculat in Bulgaria.In baza ... citeste toata stirea