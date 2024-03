Traficant de droguri prins incercand sa introduca in tara cannabis

Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Arad si ai Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Arad, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Arad, au documentat activitatea infractionala a unei persoane cercetate sub aspectul savarsirii infractiunilor de tentativa la trafic international de droguri de risc si detinere de droguri de risc, fara drept, in vederea consumului propriu.Astfel, in data de 10 martie, aceasta a fost prinsa in flagrant delict ... citește toată știrea