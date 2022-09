Traficul de droguri, afacere de familie

ARAD. In 23 iunie, oamenii legii descindeau in satul Fenis, comuna Gurahont din judetul Arad, avand informatii ca in zona exista o plantatie de cannabis. In urma perchezitiilor au fost gasite peste 300 de plante de cannabis in diferite stadii de dezvoltare, precum si instalatii artizanale, transformatoare si lampi de caldura, folosite pentru ingrijirea plantelor. Doi barbati au fost retinuti atunci, unul de 37 de ani, iar celalal de 43 de ani, iar ulterior au fost arestati preventiv. Este vorba ... citeste toata stirea