Cel putin 21 de oameni au murit si 18 sunt raniti in urma tragediei rutiere produse marti seara in Italia, dupa ce un autobuz plin a cazut de pe o pasarela peste calea ferata, in apropiere de Venetia. Ministerul roman al Afacerilor Externe a comunicat ca pana la aceasta ora nu exista informatii despre cetateni romani aflati in vehicul. Atentie, urmeaza infirmatii si imagini cu puternic impact emotional.Trei ucraineni, un croat, un german si un francez se numara printre raniti, scrie ... citeste toata stirea