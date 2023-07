Anuntul trecerii in nefiinta a dr. Victor Neamtiu a socat lumea medicala si intreaga comunitate din Arad. Sotia acestuia a publicat un anunt pe retelele de socializare prin care a anuntat ca "o inima buna a incetat sa mai bata, un suflet mare s-a ridicat la cer, lasand in urma o nemarginita durere si un gol imens".Colegii din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad au transmis la randul lor: "Cu profunda tristete anuntam trecerea in nefiinta a colegului nostru ... citeste toata stirea