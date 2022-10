Tragedie la Chisindia: un copil de sase ani, disparut de acasa, a fost gasit mort in albia raului din localitate

Un copil de 6 ani din Chisindia, disparut ieri seara de acasa, a fost gasit in cele din urma mort in albia raului din localitate."In seara zilei de 2 Octombrie a.c., in jurul orei 19,00, politistii orasului Sebis au fost sesizati prin 112 despre disparitia unui baietel de 6 ani, din Chisindia.De indata a fost constituita echipa operativa si au pornit cautarile, impreuna cu mai multi cetateni din localitate.Dupa aproximativ 30 de minute de la sesizare, in ... citeste toata stirea