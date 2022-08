TRAGEDII in lant in Bulgaria: 2 romani GRAV raniti, 2 ucraineni MOREsI, un copil ramas orfan, intr-un accident rutier

Tragediile se tin lant pentru romanii care calatoresc in Bulgaria. Doi romani au fost grav raniti in urma unui nou accident produs in tara vecina, in regiunea Balcic. Doi ucraineni au murit, iar copilul acestora a fost grav ranit.Doi cetateni romani au fost raniti intr-un accident rutier produs in Bulgaria, fiind implicate trei autoturisme, dintre care doua inmatriculate in Romania si una in Ucraina. Cei doi cetateni ucraineni au murit in urma impactului, potrivit primelor informatii. ... citeste toata stirea