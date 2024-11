Tramvaiul lui Mos Craciun se pregateste sa circule prin Arad

Tramvaiul lui Mos Craciun va circula in perioada 16 noiembrie - 24 decembrie 2024.De luni pana vineri in intervalul orar 10:00 - 13:00, tramvaiul este destinat curselor speciale, respectiv a celor programate pentru grupuri. Incepand cu ora 14:06 pana la ora 20:16, tramvaiul va circula la liber.In zilele de sambata si duminica, tramvaiul va circula in ... citește toată știrea