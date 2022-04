Transnistria, in ALERTA! Focuri de arma in apropierea unor depozite de munitie, din Cobasna - informatii CONTRADICTORII

Mai multe focuri de arma s-ar fi tras in Transnistria, in noaptea de marti spre miercuri, in apropierea unor depozite de munitie. Pana acum nu au fost raportate victime sau explozii, iar autoritatile verifica situatia. In depozitul respectiv ar exista pana la 21 de mii de tone de obuze, bombe si cartuse.Ministerul de interne nerecunoscut din Transnistria sustine ca focuri de arma s-ar fi auzit in apropierea depozitelor de armament din Cobasna, aflat la doar 2 km de Ucraina.Reprezentantii ... citeste toata stirea