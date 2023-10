Judecatoria Ineu l-a condamnat pe tanarul de 20 de ani la trei ani de inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de "uciderea animalelor cu intentie, fara drept". Sentinta nu este definitiva, fiind "cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare".Conform rechizitoriului, martora a mers, pe 21 ianuarie 2023, sa dea mancare cainilor familiei, cand l-a observat pe inculpat - N.D. - fugind din grajdul in care se aflau animalele, spre locuinta sa."Martora minora a identificat ... citeste toata stirea