In seara zilei de 22 august 2023, in jurul orei 20,30, pe DN76, intre localitatile Ionesti si Ocisor (judetul Hunedoara), in circumstante ce urmeaza a fi stabilite din cercetari, a avut loc un accident grav.Coliziunea a avut loc intre doua autoturisme, unul condus de o femeie de 21 de ani, din Varfurile, in care se mai aflau un barbat de 28 de ani, si o femeie de 51 de ani, amandoi din Halmagiu, si un autoturism condus de un barbat de 41 de ani, din Halmagiu.In urma impactului au fost raniti ... citeste toata stirea