Trei spectacole in prima zi a Festivalului International de Teatru Clasic FITCA 2024

Primul gong al celei de a XXVII-a editii a Festivalului International de Teatru Clasic va suna in mai putin de o zi. 22 noiembrie, prima zi a FITCA 2024, aduce in fata publicului trei spectacole. Primul dintre acestea incepe la ora 17.00 si este gazduit de Sala Studio. Este vorba despre productia Teatrului National "Lucian Blaga" Cluj Napoca: Cantece samanice/The Quest, inspirat de poemul persan "Conferinta pasarilor" de Farid ud-Din Attar, un spectacol in regia lui CaAlar YiAitoAullari."In ... citește toată știrea